Google Play Store'dan Sıkılanlara Alternatif: Uptodown

En popüler alternatif APK sitelerinden Uptotown, Android için geliştirdiği mağaza uygulamasını yayınladı.

Malumunuz eğer bir Android kullanıcısıysanız Google Play Store dışında doğru düzgün başka bir seçeneğiniz bulunmuyor. Bu durumun yarattığı boşluğu doldurmak isteyen yazılımcılar ise kendi mağazalarını uygulama şeklinde yazıp dağıtıma açıyorlar. Ancak uzun uğraş gerektiren bu zorlu süreci yönetmek zor.

Bu amaçla ortaya çıkan uygulama Uptodown’un iddiası dünyanın en çok ziyaret edilen İspanyol internet sitesi olmaları. Aynı zamanda da dünyada en çok ziyaret edilen 180. internet sitesi. APKPure veya APKMirror ile benzer şekilde, Android uygulamaları için bir indirme portalı olan site Android cihazlar için uygulamasını da yayınladı.

4 milyon adet uygulamayı içinde barındıran mağaza, uygulamarınızı sürekli güncel tutmaya yardımcı oluyor. Güvenlik konusunda da oldukça iyi oldukları yönünde iddiaları var tabi. Web sitesinin popülaritesi de bunu ispatlar nitelikte. Ayrıca Google Play Store’a oranla 1.2 milyon daha fazla uygulamayı da bünyesinde barındırıyor.

Kendi web sitelerinden edine bileceğiniz mağaza uygulamasına hemen şuradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz