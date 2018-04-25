Google, günden düne gözden düşen medya oynatıcısı Google Play Music oynatıcısını Android tarihine gömmeye hazırlanıyor. Firma, Spotify ve Apple Music karşısına rakip olarak 2018 sununda YouTube Remix adında yeni müzik uygulamasını sunmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonlarımızdan müzik dinleme alışkanlıklarımız son yıllarda epey değişti. Çoğu kullanıcı, cihaz hafızasına dışarıdan yüklenmiş müzik dosyaları yerine artık Spotify ve Apple Music gibi uygulamaları tercih ediyor. Müzik piyasasını yeniden hareketlendiren bu uygulamalar, korsana karşı yayıcıların verdikleri mücadeleyi de anlamlı kılmaya başladı.

Ancak Google’ın YouTube dışında online müzik hizmeti sunduğu bir başka uygulaması bulunmuyor. Halihazırda YouTube üzerinde yayınlanan klipsiz müzikler de sadece kulaklara hitap etmek üzere yükleniyorlar ve sayıları korkunç derecede artıyor. YouTube’da eserlerini yayınlayan sanatçılara özel oynatma listeleri ekleme fırsatı sunan platform, YouTube Red ve YouTube TV’den sonra yeni bir ücretli içerik servisi için kolları sıvadı.

Android cihazlara ön yüklü olarak gelen Google Play Music ise bu süreçte sadece tarih olmakla yetinecek. İddialara göre 2018’in sonuna kadar cihazlarda yer alacak Play Music, yerini YouTube Remix’e bırakacak.

Google Play Music’in çok da tercih edilmeyen ücretli müzik servisinde halihazırda 40 milyona yakın şarkı bulunuyor. Bu da şirketin müzik yayıncılığı konusunda elini güçlendiren bir etmen. Diğer taraftan hisselerini halka arz ettikten sonra değeri alıp başını giden Spotify, Google’ın bu adımıyla önemli bir kayıp yaşayabilir.

Google’ın YouTube’dan müzik dinleme alışkanlıklarıyla ücretli müzik servisini birleştirme hareketi, oldukça mantıklı bir adım olabilir. Zira Apple Music, sırf kalitesinden dolayı çoğu tüketiciyi iOS cephesine kaydırıyor. Çünkü Apple, Android için yayınladığı Apple Music uygulamasındaki sıkıntıları geç çözüyor.