Google, Yakında Android İçin Yeni Bir Google+ Sürümü Yayınlayacak

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Android işletim sisteminin sahibi olan Google, sosyal ağının kendi mobil işletim sisteminde canlanması için Google+'a yeni bir sürüm yayınlayacak.

Google’ın sosyal paylaşım ağı Google+ bir türlü şirketin umduğu popülerliğe ulaşamadı. Spam içerikler ile başı dertte olan Google+, neyse ki bu sorunun üstesinden geldi fakat diğer sosyal medya platformları Google+’ı gölgede bırakmayı başardı. Google+’ın mühendislik müdürü olan Leo Deegan ise, sosyal paylaşım ağı için yepyeni bir sürüm hazırladıklarını açıkladı.
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Deegan’a göre yeni Google+ eskisine benzer görünecek ve benzer bir çalışma prensibine sahip olacak. Fakat Google, sosyal paylaşım ağını modernize etmek için uzun süren titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Google+’ın zaten ciddi bir performans sorunu bulunmuyordu. Gerçekleşen görsel ve işlevsel iyileştirmeler, sosyal ağı çok daha kullanıcı dostu hale getirecek.

Ne yazık ki Google+’ın yeni sürümüne henüz ulaşılamadığı için detaylı bir bilgilendirme gerçekleşmedi. Fakat Deegan yayınladığı gönderide Google+’ın yeni sürümü için bir güncelleme değil ‘etkinleştirme’ ifadesini kullandı. İyileştirilmiş arayüz ve yeni özelliklerin sosyal ağı canlandırıp canlandırmayacağı merak konusu.
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Google+’ın Facebook ya da Twitter gibi geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmuyor. Bununla birlikte Google+’ta hala etkin ve işlevsel topluluklar bulunuyor ki yeni Google+ versiyonu muhtemelen en çok da bu toplulukları ilgilendirecek. Belki de Google, sosyal ağını kullanıcı bazlı değil de topluluk bazlı geliştirerek farklı bir alanda lider olabilir.

Kaynak : http://www.androidpolice.com/2018/02/05/brand-new-version-google-android-will-released-soon/
Etiketler: google, google+
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