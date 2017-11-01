Google Poly İle VR Ortamda Kolay 3D Nesne Çalışması

VR ve AR ortamlarda 3 boyutlu nesne ve sahne çalışmalarını kolaylaştıran yazılım, Google'ın bu konudaki diğer araçlarıyla da entegre edilmiş.

Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği destekleyen donanım ve uygulamaların sürekli artışı ile birlikte doğan bir başka ihtiyaç var ki o da 3 boyutlu nesnelerin ve görüntülerin AR/VR ortamlarıyla öne çıkarma ihtiyacı. Google, bu tip 3 boyutlu oluşumların yapımını kolaylaştırmak için bir dizi araç yayınladı son birkaç ay içerisinde. Bunlar arasında ücretsiz ‘Tilt Brush’ ve ‘Blocks’ gibi çözümler ve bu uygulamalara ilişkin siteler de yer alıyor. Şimdi ise 3 boyutlu nesne ve görüntüler için bir atölye olma özelliği taşıyan yeni bir site var: Google Poly.

Poly, yapımcıların çalışmalarını doğrudan yayınlamalarını sağlamak üzere hem Tilt Brush ile, hem de Blocks ile tam olarak entegre edilmiş. Tilt Brush, 2 boyutlu çalışmalar yapan sanatçıların yaptıkları çalışmaların üç boyutta çalışmasını sağlayan sanal gerçeklik tabanlı araçlar içeriyor. Blocks’ da teknik yatkınlığı olmayan kişilerin üç boyutlu nesneler oluşturmaları için sanal gerçeklik bir ortamda iş görüyor.

Ek olarak OBJ dosyaları da doğrudan Poly’e yüklenebiliyor. Site halihazırda binlerce üç boyutlu nesne ve görüntüyle dolmuş durumda. Çalışmalar ‘Hayvanlar & Yapımlar’, ‘İnsanlar & Karakterler’, ‘Teknoloji’ gibi kategoriler dahilinde aranabiliyorlar. Aynı zamanda Tilt Brush taslakları ve Block nesneleri de dahil edilecek şekilde filtreleme yapılabiliyor arama esnasında. Böylece sadece remix yapmayı sağlayacak sonuçlar görüntülenebiliyor. Yayın tarihi seçeneği de filtreye eklenebiliyor.