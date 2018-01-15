Google, pornografik ve spam içerikleriyle kullanıcıların bilgilerini çalan “Yetişkin Domuz” isimli zararlı yazılımını içeren 60 uygulamayı kaldırdı.

Google'ın kontrolünde olduğunu düşünerek çocuklarınızı kullanması için özgür bıraktığınız Google Play'deki pornografik içerikli reklamlar yayınlayan 60 uygulama, Google mağazasından kaldırıldı. Bu uygulamalar, daha çok çocukların yönleneceği türden uygulamalar olduğu için kolaylıkla kandırılarak zararlı içeriklerin yer aldığı dış bağlantılara yönlendirilebiliyor.

Google Play’e her gün binlerce yeni uygulama yüklendiği için bu tarz sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple ebeveynler olarak porno ve virüs içerikli uygulama veya reklamlara karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. 60 uygulamanın kaldırıldığı uygulamada, “Yetişkin Domuz” isimli bir kod parçası ortaya çıktı. Bu kod, çoğunluğu çocuklardan oluşan kullanıcılarına porno içerikli reklamlar gösteriyor.

Google’ın anlaşmalı güvenlik şirketi Check Point tarafından ortaya çıkartılan kötü amaçlı yazılım, pornografik içerikler dışında telefonlara virüs bulaştırıyor, temizlenmesi için bağlantıya tıklaması istendiğinde ise sinir bozucu spam reklamlar sunuyordu. Yetişkin Domuz altında ortaya çıkan prim servisleri, kullanıcıları kayıt olmaya teşvik ediyor. iPhone X kazanma vaadi ile pek çok linke tıklayan kişiler, istemeden de telefonlarına zararlı yazılım yüklüyorlar.

Çoğu kişi bu tarz reklamlara tıklamaması gerektiğini biliyor olmasına rağmen, internette yeterli zaman geçirmeyen insanlar veya çocuklar bu yöntemle kolaylıkla kandırılabiliyor. Google Play’in verilerine göre, Yetişkin Domuz kodunun mağduru olan 3 ila 7 milyon insan olduğu düşünülüyor. Check Point yaptığı açıklamada, “Uygulamaları Google Play’den kaldırdık, geliştiricilerin hesaplarını devre dışı bıraktık. Uygulamaları yükleyen kişiler için uyarılar göndermeye devam edeceğiz. Check Point çalışanları olarak kullanıcıları güvende tutmaya özen gösteriyoruz” dedi. Çocuklarınızın Google Play, App Store gibi mağazalardan indirdiği uygulamaları ayrıca gözden geçirmenizi öneriyorum.