Porto Riko'da felaket devam ediyor. Maria Kasırgası'nın vurduğu ülkede hala yaklaşık 3 milyon insan elektriksiz ve halkın %30'u içilebilir suya erişemiyor.

Başını Tesla'nın çektiği Porto Riko'da teknolojik olarak altyapı düzeltme çalışmalarına Google da katıldı. Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet, Project Loon'la birlikte geçtiğimiz günlerde Porto Rikolular için internet sağlayacağını açıkladı. Google'ın dev balonları, temel bağlantıları sağlamak için bağlantı hatları oluşturacak.

AT & T şirketi ile koordineli olarak çalışacak olan Project Loon, LTE bağlantı özellikli telefonlar için çevrimiçi kısa mesaj gönderme ve bazı bilgilere erişme gibi temel iletişim ve internet faaliyetlerini gerçekleştirecek. Ayrıca Google, Porto Riko'da ilk defa makine öğrenme algoritmalarını kullanacak. Şirket tarafından konuya ilişkili olarak yapılan açıklamada, bölgede sürekli olarak rüzgarların yönünün değiştiği vurgulanarak, "Balonları mümkün olduğunca bağlantı kurulması planlanan alanlarda tutumayı umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Project Loon balonları, genellikle 100 gün boyunca stratosferde kalıyor. Kara istasyonlarından bağlantı alamayan insanlara sinyal göndererek çalışan Google'ın balonları LTE'li telefonlara internet bağlantısı kurmaya yarıyor. Project Loon'un hala deneysel bir teknoloji olduğunu söyleyen şirket, çalışmaların ne kadar başarılı olacağından emin olmadıklarını da belirtti. Proje'nin tam olarak mükemmel çalışmayacağını biliyoruz ancak doğal afetler sonrası, barınma, yeme ve içme gibi temel bir ihtiyaç olan iletişimin bir şekilde sağlanmaya çalışılması iyiye işaret gibi. ABD'li teknoloji devlerinin bu yardımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?