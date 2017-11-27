Google, Project Treble ile Bir ROM Devrimi Başlatacak!

Google'ın Android güncellemelerini hızlandırmak için tanıttığı Project Treble, özel stok ROM'lar oluşturma sürecini sadece 1 güne indirebiliyor.

Android telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri cihazların yavaş güncellenmesi ya da hiç güncellenmemesidir. Piyasaya çıkışının üzerinden aylar geçmesine rağmen Android 8.0 Oreo sadece %0.3’lük kullanıcı kitlesine ulaşabilirken, 2015 yılında yayınlanan Android Marshmallow %30, 2014 yılında yayınlanan Android Lollipop ise %27’lik bir kullanıcı kitlesine sahip.

Google, bu güncelleme kabusunu sona erdirip yazılım güncellemelerinin tüm cihazlara uyumlu olması için bu yıl Project Treble’ı duyurmuştu. Bu sayede yeni Android güncellemeleri çok daha hızlı gerçekleştirilebilecekti. Ne yazık ki bu durum sadece Android Oreo güncellemesini alacak cihazlar için geçerli olacak.

Huawei Mate 9, Android Nougat sürümü ile piyasaya sürülmüş olmasına karşın Çinli şirket, geçtiğimiz ay Android 8.0 Oreo için beta sürümünü yayınlamıştı. Bir XDA Developer üyesi olan geliştirici Phhusson, beta sürümünde hoş bir sürpriz keşfetti: Project Treble desteği. Phhusson asıl merak ettiği şey, Project Treble’ın özel ROM’ları geliştirmeyi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıydı.

Phhusson, bir başka XDA üyesi Mishaal Rahman ile birlikte Mate 9 için bir AOSP (Stok Android) ROM hazırladı. Söylediklerine göre daha önce ellerinde Mate 9 için herhangi bir AOSP ROM bulunmamasına karşın ROM’u hazırlamak sadece bir günlerini aldı. Tabii hepsi bu kadar da değil.

Phhusson, Project Treble’ın vadettiği gibi birden fazla Project Treble destekli cihazda çalışabilecek deneysel bir AOSP ROM oluşturmak için çalışmalarına devam etti. Aynı sistem görüntüsü Essential Phone, Huawei Mate 9, Honor 8 Pro, Xperia XZ1 and Xperia XZ1 Compact’a kuruldu.

Şu an için ROM’un çok başarılı olduğu söylenemez. Yeni ROM sonucunda Xperia XZ1’de bozuk bir kamera vardı, Essentiel Phone’dan ise herhangi bir ses alınamıyordu. Yine de bu durum kullanıcıların tamamen ümitsizliğe kapılmalarını gerektirmiyor. Yakın bir gelecekte pek çok modelde çalışan ROM’lara sahip olabiliriz.