Quick, Draw'dan Çizilen Milyonlarca Kötü Çizimi Paylaşıldı!

Google, kullanıcılarına Quick, Draw yardımıyla çizilmiş en kötü çizimleri herkes ile paylaştı. İşte, karşınızda Quick, Draw ile çizilmiş en kötü çizimler.

Google, bildiğiniz üzere geride bıraktığımız Kasım ayında oldukça ilginç makine öğrenme deneylerini kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu makine öğrenme deneylerinde dikkatleri üzerine çeken Quick Draw, bir nesneyi ya da çizdiğiz şeyi tanımlayarak dijital ortama aktarılan hizmet olarak huzurumuza sunulmuştu.

Bu hizmeti kullanan kullanıcıların verilerinin Google'a anında aktarıldığını belirtelim. Kullanıcıların çizmiş olduğu ve hepsi birbirinden kötü kedi, şapka ve ayakkabı çizimine bakarken canınız biraz sıkalabilir. Fakat Google'ın buradaki asıl amacıysa farklı ülkelerdeki insanların bir kediyi nasıl resmettiğini karşılaştırmamazı istiyor olması.

Google'ın bu makine öğrenme sistemi, yapacağınız karşılaştırmalar sonucunda farklı milletlerdeki insanların kediyi veya başka bir şeyi nasıl bir gözle veya neden bu açıdan çizdiğini anlamanızı sağlayacak.

Yukarıdaki tweet'te, farklı ülkelerdeki internet kullanıcılarının yaptıkları gülen yüz emojisini göreceksiniz. Kare içerisine alınan kısımlar, bunu en doğru şekilde yapan ülkeleri temsil ediyor (Güney Kore, Japonya ve Tayvan)

Burada da çizilen balıklar görülüyor. Ok işareti ile gösterilen kısım ise Türk kullanıcılara ait. Galiba balıkların baktıkları yönü diğer milletlere göre daha farklı algılıyormuşuz.

İlk etapta çok fazla paylaşımda bulunmayan Google, sonraki etapta ise 750 milyonun üzerinde çizimi paylaşmayı planlıyor.