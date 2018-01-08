Google Rehabilitasyon Merkezi Reklamlarını Yasakladı

ABD’nin ardından İngiltere’de de bağımlılık sorunu çeken kişileri yanılttığı gerekçesiyle Google, rehabilitasyon merkezi reklamlarının tamamını kaldırdı.

Rehabilitasyon merkezleri; uyuşturucu, alkol, sigara gibi vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen ve bağımlılık yapan maddelerden kurtulmak için en mantıklı seçenek. Ancak bazı merkezler kişilerin bağımlılıklarını zaaf olarak kullanıp, kısa sürede yüksek kazanç elde etmeyi planlıyor. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde madde bağımlılığı oldukça genel bir sorun olması nedeniyle, bu durumdan faydalanmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Google, insanları dolandıran rehabilitasyon merkezlerinin önüne geçemediği için Amerikanın ardından İngiltere’de de rehabilitasyon merkezleri reklamlarını tamamen kapattı. Kararın alınmasında Sunday Times gazetesinin yayınladığı rapor büyük ölçüde etkili oldu. Raporda, Google arama çubuğundan rehabilitasyon merkezi ile ilgili arama yapıldığında, pahalı kliniklere yönlendiği ve yanıltıcı reklamların olduğu paylaşıldı.

Bir Google sözcüsü Gizmodo'ya yaptığı açıklamada, "Madde kullanımı giderek büyüyen bir kriz ve bunu fırsat bilen merkezler bizlere aldatıcı reklamlar veriyorlar. Bu reklamları daha iyi araştırmamız gerek" dedi. Lüks rehabilitasyon merkezleri tek bir havale ile on binlerce dolar, yardım hatları ise 270 dolar civarında ödeme alıyor. En büyük sıkıntı ise bağımlıların ödemeleri karşılığında herhangi bir hizmet alamamaları. Bu tip reklamları tamamen kaldırmak yerine daha gelişmiş bir sistemle doğru reklamları yayınlamaya devam etmelerinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ancak, Google yapılacak suçlamalardan kurtulmak için tamamen yasaklama yoluna gitmiş olabilir.