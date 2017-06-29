Google tarafından yapılan açıklamada şirketin sanal gerçeklikte nasıl reklam gösterebileceği üzerine çalıştığı duyuruldu.

Sürücüsüz otomobilden arama motoruna kadar teknolojinin her alanında olan Google, aynı zamanda internetin en büyük reklam ağının da sahibi. Hal böyle olunca da şirket, öncelikli olarak tüketicilere ücretsiz sunulan hizmetler üstünden bir gelir modeli olarak ilgi çeken reklamları kullanmayı hedefliyor ancak sanal gerçeklik gibi yeni nesil arayüzler reklama pek elverişli olmadığından Google reklamları en azından şimdilik VR ile pek de uyumlu değil.

Tam da bu sorundan yola çıkan Google, yaptığı açıklamada sanal gerçeklik uygulamaları için bir reklam modeli geliştirdiğini duyurdu. Özellikle videolu olması beklenen VR için yeni Google reklamları, çok daha yaratıcı fikirlerle tüketicileri kendine çekmeye çalışacak.

Açıkçası Google her ne kadar bunu fazla kafa yorulan bir iş gibi lanse etse de, alışılagelmiş YouTube videolu reklamlarından ya da Android'teki mobil uygulamalarda çıkan reklamlardan pek de farklı içerikler göremiyoruz. Bu reklam sisteminin nasıl çalışacağını gösteren 18MB'lık GIF'i bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.