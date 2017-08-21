Google, Resmi Olarak Android O'nun İsmini Açıkladı!

Android O'nun ismi, söz verildiği gibi Güneş tutulmasının olduğu gün açıklandı.

Android O'nun ismi hakkındaki dedikodular uzun süreden beri devam ediyordu ancak Google, daha önceden de söylemiş olduğu gibi bu gece, Güneş tutulması sırasında Android O'nun ismini Oreo olarak açıkladı. Android Oreo olması, daha önce birçok yerde sızdırılsa da bugüne kadar belirsizliğini korumuştu.

Aslında Google, yeni Android versiyonunun isminin "Oreo" olacağı konusunda bir takım sinyaller vermişti. Hatta buradaki haberimizde bahsettiğimiz üzere konferans sırasında isminin Android Oreo olduğu bir video dahi gözükmüştü. Tabi Google'ın kendisinden gelebilecek böyle bir sızıntıya inanmak oldukça güçtü. Bu yüzden de, Google'ın bunu bilerek yaptığı ve gerçek isminin olmadığı düşünülmüştü fakat bugün açıklandığı üzere Google'ın sızdırdığı bilgi kesinlik kazandı.

Yeni Android sürümü Oreo, elbette birçok geliştirmeyle karşımıza çıkacak. Yepyeni bildirim noktaları ile bir nevi iOS benzeri bir görünüm sunacak. Ayrıca 3D desteği de bizleri bekliyor. Picture in picture özelliği ile de oldukça elverişli bir kullanım sağlayacak olan Oreo, ilk olarak Pixel ve Nexus sahiplerine sunulacak. Ardından ise diğer cihazlara yavaşça dağıtılmaya başlanacak.

Ayrıca artık resmi bir şekilde Oreo ismini alan yeni Android sürümünün videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.