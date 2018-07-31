Google Saat Uygulaması Yeni Bir Güncelleme Aldı

Kabul edelim zorunluluk halinde her sabah erken kalkmak hiç de hoş bir durum değil. Ancak okula veya işe gittiğiniz rutin bir hayatınız varsa, Google Saat sizi daha mutlu sabahlara uyandırmaya hazırlanıyor.

Kendi rızamız ile erken kalkmamız dışında, bir zorunluluk için erken uyanmak hepimizin modunu düşürüyor. Bu noktada çoğumuz sabah uyanırken telefonumuzda bulunan alarmın yardımına başvuruyoruz. Fakat muhtemelen aklınızda daha önce gelmemiş olan Google Saat uygulaması, siz mutlu sabahlara uyanın diye yeni bir güncelleme aldı.

Sabahları veya günün herhangi bir saatinde alarma ihtiyaç duyduğunuzda, telefonunuzda bulunan sınırlı sayıdaki ve belki de sıkıcı ses tonu ile kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Bu sebeple kullanıcılarını alarm sesi ile germek yerine, huzurlu bir şekilde uyarmak için Spotify ile iş birliği içerisine giren Google Saat, alarm sesi için bu müzik uygulamasından şarkı ve şarkı listesi seçmenize olanak tanıyor.

Android 5.0 ve üstünü destekleyen Android uygulamalar için çalışan uygulamayı kullanmak için bir Spotify'a sahip olmanız gerekmiyor. Dünya çapında yayılması beklenen uygulama, size sevdiğiniz metal grubunun sesi ile uyanma fırsatı sunuyor.