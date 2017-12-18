Google, Yalan Haberlerin Önüne Geçmek İçin Kemerleri Sıktı!

İnternet dünyasında çok sayıda sahte, yalan ve gerçekçilikten uzak haber sitesi bulunuyor. Google ise, internetten en çok haber aratılan platform olarak bu sitelerin insanlara ulaşmasını engellemek için çalışıyor.

Yalan haberler ve sahte içerikler günümüzün en büyük medya sıkıntılarından birisi haline geldi. Eskiden televizyonlarda yer alan haberleri güvenle takip eder, gazetelerimizi güvenle okurduk. Habere karşı gelişen toplumsal güven mekanizması sadece bizim ülkemiz için geçerli değil, bu durum bütün dünyada böyle. Sonra hayatımıza internet girdi ve habere olan güvenimizi hiç yargılamadan o platforma aktardık.

Ancak bu ortamın güvenilmez oluşunu ve arkasındaki aktörelerin anonim olabileceklerini hiç sorgulamadık. Bugünlerde artık yalan haberler sayesinde toplumların algısı ve psikolojisi yönetilebiliyor. Google ise, internetin en büyük silahlarından birisi haline geldi ve bunu değiştirmek için çalışıyor.

Teknoloji devi, yalan haberler yüzünden vukuatlı olan sitelerin Google Haberler servisi ile görüntülenmelerini ve okuyucuya ulaşmalarını engelliyor. Şirketin yeni yayınlamış olduğu ve haber sitelerine sunduğu yönergede şu açıklama yer alıyor.

"Google Haberler'e dahil edilen siteler, sahipleri veya öncelikli amaçlarıyla ilgili bilgileri saptırmamalı, yanlış beyan etmemeli ya da gizlememeli veya kullanıcıları yanıltmak amacıyla düzenlenmiş faaliyetlerde bulunmamalıdır. Buna, merkez ülkelerini yanlış beyan etmek veya gizlemek ve sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedeflemek dahildir. Ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzer faaliyetlerde bulunan siteler de dahildir."

2016 yılında ABD’de yapılan başkanlık seçimleri sırasında bu haber sitelerinin Amerikan versiyonları, büyük bir algı operasyonunun parçası olmuşlardı. Davalar her ne kadar aynı haberlerin sponsorlu şekilde tanıtılmasına izin veren Facebook üzerinde dönse de, Google’ın da iddianamelerde adı geçiyor.

Her geçen gün internet dünyasında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak zorlaşıyor. Habere ve haberciliğe olan güven azalıyor. Bu durumda dürüst yayıncıların yapacakları tek şey, doğru haber yazmaya devam etmek oluyor. Asıl sorumluluk ise Google örneğinde olduğu gibi, haberleri topluma ulaştıran aracılarda bulunuyor.

Bakalım internet dünyasında aradığımız her şeye dair birincil kaynağımız olan Google zamanla daha adil haberciliğin merkezi haline gelecek mi?