Always On Display Özelliği Pixel Modellerine Geliyor

XDA Developers üyeleri tarafından keşfedilen kodlara göre Google, Android Pie güncellemesi ile birlikte kendi Pixel akıllı telefonlarına Samsung'un always on display özelliğini getirecek.

Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte akıllı telefon dünyasını ‘always on display’ özelliği ile tanıştırmıştı. Bu özellik, akıllı telefonun ekranı kapandığında dahi ekranın küçük bir bölümünde saat, tarih, uygulama bildirimleri gibi önemli bilgilerin gösterilmesini sağlıyordu. Elbette ki ekranın bir bölümünün sürekli olarak bilgi göstermesi bataryanın biraz daha hızlı boşalmasına neden oluyordu ancak kullanıcıların saate, tarihe ya da bildirimlere bakmak için ekranı uyandırmaya ihtiyaç duymamaları, kaybedilen enerjiyi geri kazandırıyordu.

XDA Developers üyelerinin buldukları referans kodlara göre Google, Samsung’un oldukça işlevsel olan always on display özelliğini kendi Pixel akıllı telefonlarına getirmeyi planlıyor. Fakat Google’ın geliştirdiği always on display özelliği, kullanıcılara kapalı ekranda bilgi değil duvar kağıdı ekleme özelliği sunacak. Samsung, always on display özelliğine çoktan GIF ekleme seçeneği getirdi ancak Google’ın duvar kağıdı seçeneği de başlangıç olarak kötü sayılmaz.