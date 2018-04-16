Hiç Babil'in Asma Bahçeleri benzeri bir yapıyı günümüzde tahrip edildiği için gözlemleyemediğiniz için üzüldüğünüz oldu mu? Google ve CyArk sayesinde artık nerede ve ne zamanda olursanız olun, bir tarihi eser yok olmaya yüz tutmadan her daim bu yapıları inceleyebileceksiniz.

Dünyadaki antik eserler, her daim doğal afetler, turizm ve savaş tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Ben Kacyra'nın aklına, antik anıtları tarayarak dijital ortama kaydetme fikrini getirdi. Bu vesileyle Ben, kar amacı gütmeyen CyArk'ı kurdu.

Lazer tarama, fotogrametri, drone görüntüleme ve yapılandırılmış ışık taraması yardımıyla CyArk ekibi, Myanmar'daki Ananda Ok Kyaung Tapınağı, Suriye'deki Alemem Sarayı ve Meksika'daki Chichen Itza gibi yapıların ayrıntılı, dijital 3D görüntülerini geliştiriyor. Bu durumu keşfeden Google ekibi, bunu sanat ve kültür platformuna sunuyor.

2016 yılında, bir deprem Myanmar'ın antik tapınaklarına zarar verdi. Ancak CyArk, depremden önce hem içeride hem de dışarıdaki bazı yapıları taradığından ve fotoğrafladığından, hasarlı tapınakların doğru 3D modellerini oluşturabildi. Artık bu görüntüler telefon, bilgisayar ve VR aracılığıyla da görüntülenebilir durumda. Ayrıca Cyark verileri, restorasyon çalışmalarında da kullanılıyor.

Google Arts & Culture ile artık 18 ülkede 25 tarihi yer görebilir ve CyArk'ın verilerini indirmek isteyenler bu formdan başvuru yapabilirler. Gerçekten yararlı bir çalışma değil mi? Peki sizin tarihi eserlerin korunması için benzer bir projeniz var mı?