Google Chrome'a kullanıcı dostu yeni bir özellik getirildi. Google, yükleme ekranında sürekli farklı yerlere giden ekranı "Sayfa Sabitleme" ile durduracak.

Google Chrome hala dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olsa da bir yandan RAM tüketimini iyiden iyiye zorlaması gibi sorunlarla da boğuşuyor. Son günlerde bu sorunları çözmeye yönelen Google, özellikle makale tarzı yazılar okumayı seven kullanıcıların yaşadığı sayfa yükleme sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.

Chrome daha önceden bir makale okumaya başlasanız bile, sayfayı yüklemek için sürekli içerikler ekliyor ve bu da sayfanın bir alanda sabit kalmamasını sağlıyordu. Google bu soruna çözüm sunmak için “sayfa sabitleme” sistemini getirdi. Bilgisayarlarda da olan bu sorun, telefon gibi küçük ekrana sahip cihazlarda çok daha fazla hissediliyordu.

Sistem, adından da anlaşılacağı gibi bir sayfanın içeriğini ekrana kilitler, böylece her şey yüklenirken içeriğin ekranın her yerine atlaması engellenir. Aslında bu özellik bir süredir bulunuyor ancak yalnızca #enable-scroll-anchoring ile aktif edilebiliyordu. Chrome 56 sürümü ile birlikte bu özellik varsayılan oldu. 'Sayfa Sabileme' belki tüm sorunu ortadan kaldırmayacaktır ancak en azından sıçramalar yaparak sizi çileden çıkarmasının önüne geçecektir.