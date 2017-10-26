iOS desteğini de sağlayan Google, uygulamanın dijital bir not alma defteri gibi kullanılmasını sağlayarak, öğrencilerin deney çalışmalarında faydalanmalarını sağlıyor.

Google ışık, ses, hareket gibi kavramların ölçümünü kolayca yapabilen ‘Science Journal’ adlı uygulamasını geçtiğimiz yıl Android için hayata geçirmişti. Muhteşem bir araç olmakla birlikte daha da kullanışlı olacak artık. Google uygulamayı, öğrencilerin bilimsel deneylerinde not almak için kullanmalarını sağlamak üzere tam kapasiteli bir dijital deftere çeviriyor. Her bir giriş yapılacağı zaman artık boş bir sayfa açılıyor. Uygulamayla yapılan ölçümleri, kendi düşünce ve gözlemleri dahilinde ekleyebilen öğrenciler, aynı zamanda çektikleri fotoğrafları da ekleyebiliyorlar. Diğer yandan iOS üzerinde de kullanılabilen Science Journal uygulamasını artık tüm öğrenciler kullanabilecekler.

Uygulamanın doğasını değiştirmenin yanında Google’ın yaptığı bir diğer yenilikse donanım tarafında gerçekleşiyor. Üç yeni sensörü uygulamaya entegre eden Google, uygulamanın, uygun donanıma sahip olan akıllı telefonlarla doğrusal ivme ölçer, manyetometre ve pusula olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Hatta uygulama işini görürken, öğrenciler verilerinin fotoğrafını da çekebilecekler. Öğrenci ve öğrencilerin kullanmaya başlamalarına yardımcı olmak için aynı zamanda Science Journal yardımıyla yapılabilecek yeni deneyler de uygulamaya yüklenmiş.

Playstore'dan yükleyebileceğiniz uygulamayı, aşağıda işletim sisteminize uygun olan bağlantıya tıklayarak, indirebilirsiniz.