Diğer internet devleri gibi Google' da yeni 'Search Lite' uygulaması ile, özellikle veri hızının düşük olduğu ülke ve bölgelerde kullanılabilecek, kullanımı kolay uygulamalar hattındaki yerini alıyor.

Facebook ve Microsoft gibi firmalardan sonra Google’ da yeni ‘Search Lite’ uygulaması ile hafif uygulamalar vagonundaki yerini aldı. İsminden de anlaşılacağı üzere uygulama, veri kullanımını minimize ederken daha hızlı Google arama imkanı sunmayı hedefliyor.

Uygulama, aramaya ek olarak haber, hava durumu ve çeviri de dahil olmak üzere bilgilendirici kaynaklara hızlı erişimi de sağlıyor. Aynı zamanda kullanılabilecek bir dizi dil seçeneği de mevcut.

Uygulama ses ve yazılı arama fonksiyonlarını da destekliyor. Web sayfalarını ‘Lite’ modunda açma ve uygulama içerisinde bulunan dahili tarayıcıda görüntüleme gibi özellikleri de diğer özellikler arasında sayabiliriz.

Şu anda test aşamasında olan uygulama sadece test uygulamaları için seçilmiş olan Endonezya’daki kullanıcıların erişimine açık.

Bununla birlikte menüde bulunan dil seçeneklerini göz önünde bulunduracak olursak, uygulamanın diğer ülkelere de yayılacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Endonezya dışında uygulamayı denemek isteyenler, aşağıdaki APK versiyonundan uygulamayı indirebilirler.

APK Yansıması