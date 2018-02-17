Teknoloji alanında dev şirketler arasında yer alan Google, ülkemizde şu dakikalarda bazı sorunlar yaşıyor.

17 Şubat öğle saatlerinde başlayan problem, çoğu insanın işlerini yapamamasına neden oluyor. Türkiye kaynaklı olduğu düşünülen problem, çoğu Google servisinin çalışamaz hâle gelmesine yol açtı. Youtube, Gmail, Google Fotoğraflar gibi günlük hayatta çok fazla vakit geçirilen internet servislerine Türkiye'den erişimde problemler yaşanıyor.

VPN ile başka ülkelerden bağlanarak sitelere sorunsuz giriş yapılabilirken, Türkiye üzerinden girişlerde sıkıntı mevcut. Sorunun ne olduğu henüz açığa çıkmamasına rağmen, akıllara "acaba bir engelleme mi mevcut" sorusu geliyor. Ancak bu durum bir engellemeden ziyade, bağlantı problemi gibi görünüyor. Çünkü siteler tamamen engellenmiş durumda değil, çok uzun zaman alsa da giriş yapılabiliyor.

Önümüzdeki dakikalarda Google tarafından düzeltileceği beklenen sorun, eğer hızla düzeltilmezse Türkiye'den çok fazla kişiyi mağdur edeceğe benziyor.

Hangi Servisler Etkilendi?

Şimdilik bu sorundan Google arama servisi etkilenmedi. Yani aramalarınızı hâlâ hızla yapabilirsiniz. Ancak Türkiye'den en fazla giriş yapılan video sitesi olan Youtube'a erişim şu an sağlanamıyor. Aynı zamanda en çok kullanılan mail uygulaması Gmail'e de erişmek bir hâyli güç. Google Fotoğraflar da girilemeyen servisler arasında. Ayrıca Google'ın çeviri hizmeti Translate de açılmayan siteler arasında. Google Takvim ve Google Haberler servisleri de çok yavaş çalışıyor.

Eğer önemli işleriniz varsa ve hemen halletmeniz gerekiyorsa, güvenilir VPN programlarını kullanarak bu servislere erişebilirsiniz. Sorunun sebebi anlaşıldığında veya çözüldüğünde haberimizi güncelleyeceğiz.

Güncelleme: Erişim problemi yaklaşık 45 dakika sürdü ve 15.30 civarlarında giderildi. Birkaç dakikanın bile çok büyük kayıplar yaşattığı internet sektöründe, Google gibi bir devin 45 dakikalık kesinti yaşaması pek normal değil. Google tarafından bir açıklama yapılmasa da, sorunun server kaynaklı bir problem olduğu tahmin ediliyor. 15.30'dan itibaren servisler normal hızına geri döndü.