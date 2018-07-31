Her şirketin farklı sesli asistanları bulunuyor ancak sadece Google'ın sesli asistanını çalıştırmak için marka adını kullanmamız gerekmekte.

Sesli asistanlar, insan-bilgisayar etkileşiminin geleceğinin büyük bir parçasıdır. Mevcut asistan teknolojilerinden üçü, samimi özel adlarla ulaşılabilirliği hedeflemiştir. Amazon, eğlenceli ve arkadaş canlısı Alexa'ya, Apple mizahi yönüyle öne çıkan Siri'ye ve Microsoft ise kadın trendini sürdüren Cortana'ya sahiptir. Google ise farklı bir yol izliyor ve kendi markasını kullanıyor. İşte Google'ın sesli asistanı için kendi ismini kullanmasının nedenleri.

Markayı Güçlendirmek

İlk sebep en belirgin olanıdır ve Google'ın adını kullanarak etkileşime geçtiğinizde, Google ismi hatıranızda kalacaktır. Uzmanlar bir ismin bir sıfat haline gelmesinin, markayı ve deneyimi güçlendirdiğini belirtiyor. Marka içerik oluşturucuları, bu strateji ile çok büyük değerler elde etme şansına sahiptir.

Daha Dürüst ve Daha Az Ürpertici

Makineler ve yapay zekalar, bazı insanlar tarafından korkunç varlıklar olarak nitelendirilmektedir. Yani şirketlerin sesli asistanlarına insan isimleri vermeleri, bazı insanların önyargılı yaklaşmalarına sebep oluyor ve Google bu ayrıntıyı çok iyi tespit etmiş durumda. Google'ın sesli asistanına Hey Google olarak seslenmeniz, konuştuğunuz şeyin bir makine olduğunu daha hızlı kabul etmenize yardımcı oluyor.

Cinsiyet Ayrımı

Yanlış bir düşünce olmasına rağmen kadınlara tarihsel olarak büro çalışanı veya asistan rolleri yüklenmiştir. Diğer markaların kadın asistanları ise bu rolün kadınların üzerine daha da yapışmasına neden oluyor. Çünkü doğası gereği sesli asistanınıza emirler yağdırırsınız ve size hizmet etmek için çalışmaktadır. Google hariç diğerlerinin hepsi cinsiyetli isimlere sahip, bazıları ise erkek ses seçeneği dahi sunmamakta. Kişisel asistan olarak kadınlar varsayılan olmamalıdır ve Google doğru bir hamle yapmıştır.

Fark Yaratmak

Markalaşmanın önemini her ne kadar vurgulamış olsak da onun kadar önemli olan bir şey daha vardır o da farklı olabilmektir. Google, bu noktada piyasadaki diğer sesli asistanlardan farklı olduğu mesajını çok başarılı bir şekilde verdi.

İsim Çakışması

Diğer markaların isimleri biraz daha özel olsa da Amazon'un Alexa'sı sık rastlanabilecek bir insan ismine sahip. Yani cümle içerisinde arkadaşınızın ismini söyleyebilirsiniz ve bir anda Alexa sizi dinlemeye başlayabilir. Daha önce birçok skandal ile gündeme gelen Alexa, böyle rastlantıların yaşanabileceğini göstermişti. Google bu hamlesi ile yaşanabilecek karmaşıklıklara karşı tedbirli davranmış oldu.