Google, Silah Emojisini Su Tabancası İle Değiştirdi

Emojiler, tahmin edersiniz ki sohbetlerimizin ve sosyal medya paylaşımlarımızın vazgeçilmez unsuru haline geldi. Ancak şimdilerde Google, silah emojisini sessiz sedasız su tabancası ile değiştirdi.

Emojiler çıktığı günden bu yana hepimizin dikkatini çekti. Hatta durum öyle bir hal aldı ki, kimi zaman derdimizi yazarak değil, emojiler ile anlatmaya başladık. Hal böyle olunca ilgi gösterdiğimiz bu minik ifadeler, gelişmeye ve bazen de değişmeye başladı.

Bu bağlamda son günlerde Google, bir emoji üzerinde sessiz sedasız bir değişim uyguladı. Gerçekçi silah emojisini, oyuncak su tabancası ile değiştiren Google, bu güncellemeyi iOS ve Android cihazlara da entegre etti. Eskisine göre daha şirin görünen emojinin, Android cihazlarda turuncu, iOS cihazlarda yeşil rengi ise kullanıcılar tarafından beğenildi.

Google’ın bu değişikliğe net olarak neden gittiği belirsiz olsa da, silahın şiddeti ifade etmesinden dolayı böyle bir güncelleme getirildiği düşünülüyor. Ne dersiniz eski hali mi daha iyiydi, şimdiki hali mi?