Silikon Vadisi'nde bir daire bulmak gerçekten zordur ve bu durum Google çalışanlarını de etkiliyor. Bu durumu çözmek için Google'ın yeni bir fikri var.

Silikon Vadisi'ndeki konut sorununu çözmek için Google, Wall Street Journal'ın bir raporuna göre , modüler evler geliştiren Factory OS adlı bir şirketten 300 modüler ev sipariş etti. İki şirket arasındaki anlaşmanın ise 25 ila 30 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Modüler evler tam da isminden anlaşıldığı tarzda evlerdir. Bu evler, fabrikaların içinde oluşturuluyor ve kurulacak yerde birleştirilecek ev halini alıyorlar. Raporlara göre, bu ev inşa metodu, inşaat maliyetlerini yüzde 20 ila 50 arasında düşürebilir. Bu tasarruf ise, evde yaşayacaklara büyük avantajlar sağlıyor.

Google'ın yanısıra diğer şirketler de Silikon Vadisi'ndeki konut sorununu çözmek için çaba sarf ediyorlar. Apple, yeni ofislerine taşınıyor ve Google ise yeni çözümler bulmaya çalşıyor. Fakat Google'ın bu çözümü geçici bir çözüm ve tam anlamıyla sorunu çözmüyor.

Yine de diğer şirketler de 'kesin' bir çözüm için arayış içindeler. Facebook, geçtiğimiz yıl yeni konut finansmanı için Palo Alto ve Menlo Park'ta 20 milyon dolar harcayacağını duyurmuştu. Google'ın konut çözümünün gerçek bir etkiye sahip olup olmayacağını ve modüler ev sistemlerinin neye benzeyeceğini görmek ilginç olacaktır.