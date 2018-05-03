Eski dönemlerde kişisel bir web sitesine sahip olmanın ne kadar zor olduğunu hatırlayın. Google Sites, sizlere hiçbir kodlama ve web dizayn bilgisi bilmeden site yapmanın yolunu açıyor.

İnternet sitesi tasarlama işinin tamamen analog olduğu dönemlerde, evde bu işe girişenlerin kullandığı yegane program Microsoft Publisher'dı. Dönem içerisinde yine bu tip görsel düzenleme yöntemiyle, kolayca web sitesi tasarlayabileceğinizi iddia eden programlar da pek fazla işe yaramıyordu.

Bu bağlamda günümüzde bu tip bir açığın olmadığı aşikar. Google, tüm bu süreci olabildiği kadar basit ve çabucak halledebileceğiniz bir hale getiriyor. Herhangi bir host, domain masrafına girmeden, tamamen Google'ın sunucularında barınacak şekilde bir web sitesi tasarlamanız oldukça kolay.

Öncelikle yapmanız gereken, Google Sites'ın web sitesine buraya tıklayarak ulaşmak. Google hesabınız ile giriş yaptıktan sonra sağ alttaki kırmızı '+' butonuna tıklamalısınız. Karşınıza minimalistlikte ve basitlikte çığır açacak kadar sade bir web tasarım sayfası geliyor olacak. Burada yapacağınız her şey sadece sizin hayal gücünüzle sınırlı. Sitenizin tasarımını bitirdikten sonra 'Publish' butonuna tıklayarak, sitenize bir isim veriyorsunuz. Tüm bu süreç sonunda 'sites.google.com/view/xxxxxxxx' şeklinde bir web sitesine sahip olabiliyorsunuz.

Google'ın Sites hizmeti yeni bir hizmet olmamasına karşın, geçmişte sadece yukardaki örnekte görebileceğiniz gibi tasarım açısından oldukça ham görünen web siteleri tasarlanabiliyordu. Yenilenen arayüz ve görseller sayesinde oldukça sağlam işler çıkarmanız mümkün. Google Sites ile tasarlanmış örnek bir web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.