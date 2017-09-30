Google Sizi Dinliyor! Peki Nasıl Kurtulacağız?

Google, sesli komut uygulamasıyla, verdiğiniz her komutu kaydediyor ve silmiyor. Peki bundan nasıl kurtulacağız?

Herhalde herkes Google'ın, e-posta hesaplarıyla entegre bir şekilde yapılan tüm aramaları tarayarak tek tek herkesi takip ettiğini biliyor. Bu, eski NSA ajanı Edward Snowden'ın, ortaya çıkardığı ABD gizli servisinin tüm yurttaşlarını dinlediği skandalıyla neredeyse aynı şey.

Google, bir mikrofon tuşuna basarak ya da 'Ok Google' diyerek Google uygulaması üzerinden aktif hale getirdiğimiz sesle kontrol özelliği sayesinde, tüm kullanıcılarının seslerini kaydediyor. Elbette bu durum Google'ın ses tanımını iyileştiriyor ancak verileri kaydetmesi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Öyleki Google, tüm arama geçmişinizi kaydedebiliyor.

Peki Bundan Nasıl Kurtulacağız?

Bu durumdan kurtulmanın yolu ise oldukça basit. Google'ın Geçmiş sitesini ziyaret edip Ses ve Ses Etkinliği sekmesine giderseniz, Google'a sorduğunuz her şeyi dinleyebilir ve tüm dosyaları silebilirsiniz. Söylediklerinizi tekrar kaydetmediğinden emin olmak için ayarları değiştirebilirsiniz. En azından Google, Apple'ın Siri'si ve Microsoft'un Cortana'sı gibi kaydettiği sesleri silmenizin önüne geçmiyor. Amazon'un Echo'su ise sizi kaydeder, silmenize olanak verir ancak kayıtlarınızı sızdırabilir. Peki siz sesli asistanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilgilerinizin kaydedilmesi uğruna da olsa kullanmaya değer mi?