Google Slaytlar Güncellendi: Artık Çok Daha İşlevsel!

Google'ın akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde de düzenlemeyi ve oluşturmayı mümkün kılan web tabanlı uygulaması Slaytlar güncellendi.

Google, bulut üzerinden dosya düzenleme hizmetleri sunmaya başladığından beri platformlar arası çalışmak her zamankinden daha kolay hale geldi.

Google'ın yine oldukça popüler not sistemi Keep, bu sefer Slaytlar uygulamasının içine entegre edildi. Bu entegrasyon işlemi, Keep üzerindeki notları sürükleyip bırakmak gibi çok basit bir yolla sunumlarınızın içine eklemenize olanak sağlıyor. Ekstra giriş yapmanıza gerek kalmıyor.

Bunun dışında yine slaytlara eklenen uzantı desteği, Adobe Stock ve Shutterstock gibi görsel bulma servislerini bir tıklama uzakta tutuyor. Eklenen özellikler arasında dikkat çeken başka değişikliklerden biri sunumlar arası bağlantı kurarak slaytların senkronizasyonuna imkanı sağlarken bir diğeri de slaytları sunum sırasında atlamanıza olanak sağlıyor. Bu özellik ile slaytları silmeden de sunumunuzda yer almasını önleyebiliyorsunuz.

Alttaki linklerden Google Slaytlar servisinin mobil ve masaüstü platformuna ulaşabilirsiniz.

Google Slaytlar