Haber akışının online ortamda önemli yer tuttuğu günümüzde Google' da tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi yeniliklere ayak uydurmak ve pastadan aslan payını kapmak için medya ve yayıncı kuruluşlarla sıkı bir işbirliği yaparak 'Stamp' adı verilen haber sistemini geliştiriyor.

Snapchat’teki ‘Keşfet’ modu, markalar için görsel hikayeler oluşturarak, söylendiği kadarıyla günlük 158 milyon kullanıcının tüketimine sunmanın bir yolu. The Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Google, ‘Stamp (Damga)’ kod adlı markalara yönelik oldukça benzer bir medya içeriği özelliği geliştiriyor. Kaynaklar, Vox Media, CNN, Mic, the Washington Post ve Time gibi yayıncıların bu konuda iş birliği yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Yine aynı kaynaklara göre Google bu hizmetin duyurusunu gelecek hafta başında yapabilir.

Servisin Google’ın hızlı yüklenen AMP mobil web sayfaları üzerinde kurulduğu bildiriliyor (STories + AMP = Stamp). The Wall Street Journal, Stamp üzerinde yer alacak haberlerin metin, fotoğraf ve video içeren bazı kaydırılabilir slaytlardan oluşabileceğini söylüyor.

Bir Google sözcüsü The Wall Street Journal’a “AMP’nin başlangıcından bu yana sürekli olarak yayıncılarla iş birliği halinde olduk ve bir çok yeni özellik üzerinde çalışıyoruz” dedi. Haber yayınının sosyal medyanın ve kullanıcı kullanımının artarak büyüyen bir parçası haline geliyor olması nedeniyle Google’ın da bu yarışmaya dahil olmak istemesi makul tabii. Apple’da “News”, Facebook’ta “Instant Articles” ve tabii Snapchat’te de “Discover” bölümleri var.

Neticede Discover, gönderilerinin kendi uygulamasıyla sınırlı kalması nedeniyle, Google’ın Snapchat karşısında bir avantajı var. Journal’ın kaynaklarına göre Google, Stamp haberlerini arama sonuçlarına ve Google ürünlerine gönderebilir. Tıpkı şu anda AMP sayfalarında yaptığı gibi. Tabii yayıncıların kendi sitelerinde yayınlanacak biçimde de sonuçlanabilir bu çalışma.

Bir yorum almak için ulaşılan Google sözcüsü bu konu ile ilgili olarak şu bildirimde bulundu: “Açık kaynaklı AMP projesinin başarısı, yayıncılarla birlikte yeni özellikler üzerinde önceden çalışmayı içeren, sürekli bir işbirliğine bağlı. Şu an itibariyle bildireceğimiz başka bir şey yok fakat yakında daha fazlasını paylaşmayı ümid ediyoruz.”