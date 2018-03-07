Google Sokak Görünümü'nün ziyaret ettiği Disneyland'da ziyaret edebileceğiniz 10 parkı sizler için listeledik.

Google Haritalar’ın Sokak Görünümü, tüm dünya üzerinde en çok merak edilen fuarlardan olan Disnayland’e girdi. Orlando ve Kaliforniya’da yer alan Disnayland’ı ziyaret etmek istediğinizde, taa Amerikalara gitmenize gerek yok. Google Haritalar’ın sokak görünümünü açarak, dünyanın en ünlü fuarlarını görebilirsiniz.

Google Haritalar Sokak Görünümü’nde 10 Disney Parkından istediklerinizi seçip gitmenize olanak tanıyan Google, Epcot, Magic Kingdom ve Hollywood Stüdyoları dahil olmak üzere pek çok seçim yapmanızı sağlıyor.

Dünyanın en büyük fuarlarını Sokak Görünümü'ne ekleyen Google, Avatar Parkı gibi birbirinden iddialı alanları sıcacık evinizden gezmenize imkan tanıyor.

VR’la Anı Yaşayın

Google’ın Sokak Görünümü sürümünde kullanılabilen VR desteği ile Disney fuarlarını anlık olarak yaşayabilirsiniz. Avatar’dan Galaksinin Koruyucuları’na kadar pek çok fuarın yer aldığı Sokak Görünümü'nün, bu tarz içerikleri daha çok desteklemesi bekleniyor. Google’ın Disneyland’da desteklediği 10 parka aşağıdan ulaşabilirsiniz.