Google, Daha Hızlı Android Güncellemesi Dağıtacak!

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in hizmet kalitesi artıyor. Google milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek bir gelişmeyi paylaştı. Yenilenen Google Play Services, Android sürümlerine daha hızlı kavuşmamızı sağlayacak.

Tahmin edebiliyoruz ki Android’in son sürümü Oreo sunulduktan sonra Ayarlar sekmesine giderek bakındığınız Güncellemeleri Kontrol Et butonu en uğrak yeriniz oldu, ekranlarınızın o butona ayrılan kısmı adeta eridi.

Ancak Android One ve Google’ın kendi cihazları haricinde bir markanın telefonunu kullananlar, güncelleme takviminden çok şikayetçiler. Bazı cihazların son sürüm Android’e kavuşmaları, 1 yılı aşkın süre alıyor. Haliyle bu kötü deneyim, Google’ın mobil platformlar açısından imajını olumsuz yönde etkiliyor.

Google’ın üst düzey yetkililerinden Elliott Hughes ise bu durumun değişeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Google Play Services’e getirilecek olan bir özellikle en güncel Android sürümüne kavuşmanız artık daha az vakit alacak.

Örneğin Samsung gibi popüler bir markanın kullanıcıları bile amiral gemilere verdikleri kamyon yüküyle paranın karşılığını almak istiyorlar. Bu durum cihaz üreticilerinin ve şebeke operatörlerinin Google ile yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak gelişse de, tüketici bu şekilde düşünmüyor. İşte bu durumdan ötürü Hughes, daha fazla insanın erkenden güncelleme almaları için çalıştıklarını belirtiyor.

Her yeni özelliği ile insanı daha da sabırsızlandıran Android’in daha adilane bir güncelleme sistemine kavuşacak olması sevindirici. Umarız zamanla eş zamanlı bir takvime oturtulduktan sonra yeni Android’in ismini duyarız.

Bu arada eğer Oreo güncellemesine kavuşanınız ya da manuel olarak yükleyeniniz varsa, deneyimini bizimle yorumlar kısmından paylaşabilir.