Nokia, Akıllı Telefon Pazarında 11. Sıraya Yükseldi!

Birçok dünyaca ünlü markayı arkasında bırakmayı başaran Nokia, çıkışını devam ettirerek 2017 yılının 4. çeyreğinde akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen 11. marka olmayı başardı.

HMD Global’in Nokia markalı telefonları yeniden piyasaya sürmeye başlamasından bu yana Nokia’nın yeniden eski günlerini anımsatan bir yükselişte olduğu herkesin malumuydu. Fakat Counterpoint'in verilerine göre Nokia kesinlikle mütevazı bir yükseliş içinde değil. Şirket, 2017 yılının son üç ayı itibari ile global pazarda en fazla tercih edilen 11. akıllı telefon markası olmayı başarmış durumda.

Asıl önemli nokta ise Nokia’nın bu seviyeye gelirken arkasında bırakmayı başarmış olduğu markalar. Android’in sahibi olan Google başta olmak üzere HTC, Sony, Alcatel, Lenovo, ASUS ve OnePlus gibi dünyaca ünlü şirketler, 2017 yılı son çeyreği itibari ile akıllı telefon pazarında Nokia’nın gerisinde kalmış durumda.

Akıllı telefonları bir kenara bırakıp eski nesil telefon satışlarına baktığımızda ise Nokia, 2017’nin son üç ayında sattığı 20,7 milyon adet birim ile dünya lideri konumunda bulunuyor. Tabii bu telefonların tamamı düşük fiyatlı, eski nesil telefonlar. Bu nedenle Nokia’nın bu satışlardan büyük bir kar elde ettiğini söylemek mümkün değil.

Hem akıllı telefonlar hem de eski nesil telefonların satışlarına baktığımızda ise HMD Global’in global pazarda %5’lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu da şirketin global pazarda %6.8 payı bulunan Oppo’nun hemen arkasında 6. sırada yer almasını sağlıyor. MWC 2018’de tanıtılması beklenen yeni Nokia akıllı telefonlar hem şirketin hem de markanın pazar payını daha da yukarılara çekebilir.