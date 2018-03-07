Akita köpekleri ile ünlü Odate şehri için özel bir anlaşma çalışma gerçekleştiren Google, Street View'de şehir gezisi sırasında size iki Akita köpeğin eşlik etmesine imkan sağlıyor.

Günümüzde geçerliliğini ne kadar koruyor bilinmez ama bir zamanlar insanlara en iyi yol arkadaşı kimdir diye sorsaydınız, 'köpek' cevabı alırdınız. Google, Akita köpekleri ile ünlü Odate şehriyle iş birliğine giderek, Google Street View’de bambaşka ve bir o kadar sevimli bir uygulamaya gitti.

Japonya’nın kuzeyinde yer alan Odate kenti, Akita cinsi köpekleri ile ünlüdür. Anlatılanlara göre Hachiko isminde bir Akita cinsi köpek sahibinin ölümünün ardından 9 yıl boyunca her gün işe gidip geldiği tren istasyonunun önünde onu beklemeye devam etmiştir. Hachiko’nun ölümünden sonra ise sahibini beklediği yere bir heykeli dikilmiştir.

Google, Street View’de bir farklılığa giderek Odate kentini Ako ve Asuka adındaki iki Akita cinsi köpeğin rehberliğinde gezmenize olanak sağlıyor. Köpeklerin vücut tasmalarının üzerine takılan Google Street View kameraları, Ako ve Asuka’nın ponçik kafaları ile birlikte şehri sıcak duygularla gezmenizi sağlıyor.

Buraya tıklayarak Ako ve Asuka ile birlikte Japonya’nın Odate şehrinde bir gezintiye çıkabilir ya da çekimlerin nasıl gerçekleştirildiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.