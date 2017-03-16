Emoji Sevenlere Klavyesiz Mesajlaşma Uygulaması Yayında!

Google çeşitli projeler için yan şirketleriyle çalışmaya devam ediyor. Eğer dilerseniz, Supersonic isimli bu eğlenceli uygulamayı da deneyebilirsiniz.

Bu hafta başında Google’ın yan projeler geliştirmek için başlattığı Area 120 ortaklığı, ilk meyvesini vermeye hazırlanıyor. Klavye yerine büyük bir mikrofon sembolü bulunan mesajlaşma uygulaması, ses ile metin yazma fonksiyonun oldukça hızlı ve verimli kullanılacağı bir uygulama olacak.

Ayrıca kişilerinize sesli mesajda gönderebileceğiniz Supersonic uygulama, mesajınızı karşı taraf dinlendikten sonra otomatik olarak silecek. Doğrusu mesajlaşma uygulamalarının telefonunuzda fazla veri kaplamasını engelleyecek bir çözüm olmuş.

Ses ile metin yazarken belirli kelimelerinizi tanıyarak mesajınızı en uygun emojilerle süsleyen uygulama, neredeyse evrensel bir dil olan emojilerle iletişim kurmayı daha eğlenceli ve kullanışlı hale getirecek.

Uygulama bu hafta iOS üzerinden belirli bölgelerde denenmeye başlandı. Ülkemiz içinde yayınlanan uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirerek denemeye başlayabilirsiniz. Elbette yeni bir teknoloji olması sebebiyle yazılımın memnun edici sonuçlar için iyileştirmelere ihtiyacı olacaktır.