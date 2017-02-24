Uber, Google'ın Sürücüsüz Otomobil Patentini Çalmış Olabilir

Google'ın sürücüsüz otomobil teknolojilerini geliştirdiği yan kuruluşu Waymo, patentlerini çaldığı gerekçesiyle Uber'den şikayetçi oldu.

Son dönemlerde kendi adını taşıyan sürücüsüz otomobil projesini askıya almasıyla gündeme gelen ancak asıl çalışmalarına Waymo şirketinde devam edeceği kısa bir süre içinde anlaşılan Google, sürücüsüz otomobil çalışmalarını sahibi olduğu çatı şirketi Alphabet'in bünyesindeki Waymo şirketiyle sürdürüyor. Sürücüsüz otomobillere dair tüm patentler, fikirler ve geliştirmeler Waymo şirketinin altında gerçekleştiriliyor ancak iddialara göre bu patentler sadece Waymo ve Google'ın elinde değil.

Waymo tarafından yapılan açıklamada sürücüsüz otomobillerle ilgili planları olduğu bilinen Uber, Waymo'ya ait 14 bin adet patent ve basılmış tasarımların da bulunduğu dosyanın şu anda Uber'de çalışan eski Google çalışanı Anthony Levandowski tarafından indirildiğini ve bu dosyaların Uber tarafından çalındığını söylüyor. Konuyla ilgili Uber'e dava açan Google bu durumu bir meşrubat firmasının gizli tarifinin çalınmasına benzetiyor.

Google'ın Uber üzerinde 250 milyon dolarlık yatırımı var

Google'ın yatırım fonunu yöneten Google Ventures şirketi, 2013 yılında Uber'e 250 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirerek şirketin önemli hissedarlarından olmuş ve Google Ventures CEO'su David Krane Uber'in yönetim kuruluna girmişti. Geçtiğimiz dönem David Krane'in Uber'in yönetim kurulundan atılması iki şirket arasında bir gerginlik olduğunu gösteriyordu.