Google Calender'ın iOS Widgetleriyle Planlarınızı Unutmayaca

Yeni gelen güncelleme ile birlikte Google Takvim'in Today Wigdet'i IOS kullancılarına sunuldu. İçerik konusunda oldukça iddalı olan Today Widget, planlarınız konusunda büyük bir yardım sunacak.

Google, uygulamaları ile hayatı kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya devam ediyor. Android kullanıcıları için sunulan Today Widget, yeni gelen güncelleme ile birlikte IOS için de kullanıcılara açıldı. Google Takvim'i indiren IOS kullanıcıları Today Widget'e sahip olabilecek. Planlarınızı gün ve saat olarak kaydedip, sesli uyarı ile unutmamanızı sağlayacak. Today Widget size bir asistan olacak desek yanlış olmaz.

Google Takvim'in, Today Widgetini etkinleştirdiğiniz takdirde, takviminiz size sıradaki iki etkinliği varsayılan olarak gösterecek. Sağ üst köşedeki "Daha Fazla Göster" noktasına dokunduğunuz takdirde, kaydettiğiniz diğer iki etkinliğiniz daha karşınıza çıkacak ve kolayca düzenlenebilecek.

IOS için Google Takvim uygulamasını yükledikten sonra, ana ekrandan sağa hızlıca kaydırıp arama ekranının altındaki "Düzenle" ye hafifçe dokunarak widget'ı ekleyebilirsiniz.

IOS için Google Takvim'i buradan indirebilirsiniz.