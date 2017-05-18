Google Tamamen Bağımsız Sanal Gerçeklik Setini Açıkladı

Hiçbir şey bizleri sanal gerçeklik deneyiminde alıkoyamaz hale geldi. Bu nedenle de, şirketler kablosuz sistemlerini geliştirmek için sıkı bir mücadele içindeler. Google bu deneyimi bir adım daha ileriye götürüyor ve yalnızca kablosuz değil, aynı zamanda gitmek istediğiniz her yerde çalışan bir sanal gerçeklik seti geliştirmeye çalışıyor.

Google bir yıldan uzun süredir tek başına VR sistemi üzerinde çalıştığı bildirmişti. Amaçları, bilgisayar, telefon veya oyun konsolu gibi çarpıcı bir sanal deneyim sunmak için gereken her şeyi halledebilen bir sanal gerçeklik seti oluşturmaktı. Yani bilgisayar veya telefona gerek duymadan, bağımsız bir şekilde çalışabilen bir sanal gerçeklik seti.

Bu hafta Variety, Google'ın I/O 2017 konferansında bu bağımsız setin özelliklerinin büyük olasılıkla öğrenilebileceğini açıkladı. Tabii ki dün öğleden sonraki etkinlik sırasında bağımsız bir VR seti duyuruldu.

Google, HTC ve Lenovo ile çalışarak kendi platformu olan Daydream'de kullanılabilecek bağımsız bir sanal gerçeklik seti oluşturmaya karar verdi.

Backchannel'e göre, cihazın bir "referans modeli", Qualcomm'un yardımıyla oluşturulacak ve nihai ticari sürümü önümüzdeki bir kaç ay içinde hazır olacak. Fiyatı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, Oculus Rift ve HTC Vive ile finansal olarak neredeyse aynı olacağını söyleyebiliriz.

Bağımsız sanal gerçeklik sistemleri üzerinde çalışan tek şirket Google değil, Facebook da olduğu gibi kendi başına çalışıyor. Google'ın sisteminin piyasaya sürülmesine hâlâ zaman olsa da, sanal dünyanın bir sonraki seviyeye erişmesi için bekleyeceğimiz süre git gide kısalıyor.