Google Telefon Uygulaması, Eklenen Yeni Özellikleri Geliyor

Google, üzerinde çalıştığı telefon uygulaması ile detayları paylaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda alınan yeni bilgilere göre, uygulamaya yeni işlevsellik ve özellikler ekleniyor.

Google, katıldığı bir Kongrede şu an üzerinde çalıştığı telefon uygulaması ile ilgili olarak gelişmekte olduklarını ve yeni özelliklerin kapıda olduğunu belirtti. Uygulama ise spam koruması, arayan kimliği, çağrı engelleme ve görsel sesli mesaj özelliği ile muhtemelen yakın zamanda çoğu kişinin favorisi haline gelecek türden.

Şu an Play Store üzerinden beta programı olarak kullanıcılara sunulan uygulamada, tahmin edersiniz ki Google hesabınız kullanmanız öneriliyor. Önerilmesinin sebebi ise uygulamanın şu an için beta test programında olması...

Google telefon uygulamasının özellik ve detaylarına gelecek olursak, Google Duo ile entegre olarak kullanılacak olan uygulama, bizlere Google Duo’nun özelliklerini de sunacak. Bu sayede seçtiğimiz kişiler ile sesli ve görüntülü olarak da konuşabileceğiz. Spam koruması özelliğine sahip olacak olan uygulama, sizlere spam çağrı yapanlar ile ilgili uyarı verebiliyor. Bunu şu şekilde açıklayalım: Örneğin bildiğiniz üzere sahtekârlar, tele pazarlamacılar sizlere çağrı atabiliyor. Bu bağlamda uygulama sizleri bu numaralardan koruyabilecek.

Arayan kimliği göstermeye yönelikte çalışmalarda bulunan uygulama sayesinde, bilinmeyen numaraların aramalarına cevap vermeden önce kimin aradığını görebileceksiniz. Özellikle bu durumun, uygulama içinde yer alması bize göre oldukça yararlı olmuş. Diğer bir özelliği çağrı engelleme olan uygulamada, adında anlayabildiğiniz gibi istemediğiniz numaraları engelleyebileceksiniz.

Ve son özelliğe gelelim: Görsel sesli mesaj özelliği. Özellik sayesinde uygulama üzerinden sesli mesajlarınıza ulaşabileceksiniz. Tüm bu özellikleri farklı uygulamalar ile kullanabiliyorduk ancak Google telefon uygulaması başlığı altında hepsinin aynı yerde olması oldukça iyi görünüyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, bunlardan farklı olarak nasıl özellikler ekleyebilirdi?