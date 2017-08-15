Google Telefon Uygulamasına Kısayol Baloncuğu Ekleniyor

Google'ın sadece ve akıcı uygulamalarından olan Telefon uygulaması yeni ve işlevsel bir özelliği beta sürümlerde denemeye başladı.

Google'ın telefon uygulaması Pixel ve Nexus cihazlara sahip olanlar için şüphesiz iyi bir seçenek. İçerdiği spam uyarıları, temiz arayüz ve hızlı çalışması sayesinde tüm Android dünyası tarafından kullanılmak istenen uygulama yeni bir özelliğe sahip oluyor.

Son versiyonunda aktive olan özellik ile ana ekranda telefon konuşmalarını yönetmek çok daha kolay hale geliyor. Yeni güncellemenin halka açık versiyona ulaşıp ulaşmayacağı, ulaşırsa da ne zaman ulaşacağı belli değil ancak test edilmesi bile iyi işlerin yapıldığının bir göstergesi.

Ayarlardan aktive ettikten sonra konuşma sırasında ana ekranınıza Facebook Messenger'ın sahip olduğu gibi bir baloncuk çıkartanm Telefon, istenilen yere taşınabiliyor. Dokunulduğunda üç seçenek sunan baloncuk, mikrofonu sessize almak, hoparlörü aktive etmek ve konuşmayı sonlandırmak seçeneklerini gösteriyor. Aynı zamanda bir diğer etkileşim yolu olarak baloncuğa basılı tutarsanız sizi telefon uygulamasına götürüyor ve işinizi oradan da halledebiliyorsunuz.

Google Telefon uygulamasının 11. Versiyonunda ortaya çıkan bu özellik ne zaman halka açılır bilmiyoruz. Google Pixel 2 serisi cihazların tanıtımının yakın tarihte olacağını hesaba katarsak o gün bir güncelleme yayınlanabilir. Alttaki videodan özelliği iş başında görebilirsiniz.