Google, Tencent İle Lisans Anlaşması İmzaladı

Google, Çinli teknoloji devi Tencent ile karşılıklı lisans anlaşmasına vardığını açıkladı. Anlaşmaya göre, her iki şirket de gelecekteki teknoloji çalışmalarının bir kısmını beraber yürütecek.

Çin’de yasaklandığı için istediklerini elde edemeyen arama devi, Tencent ile yaptığı lisans anlaşması sonrasında bölgedeki kalıcılığını garantilemiş oldu. Google, geniş bir ürün yelpazesi ve teknolojiyi kapsayan uzun vadeli bir anlaşma yaptıklarını söyledi. Henüz anlaşmanın değeriyle ilgili bir açıklama yapılmadığı için ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak değeri 500 milyar doların üzerinde olan Tencent firmasıyla yapılan bir anlaşmanın her iki taraf içinde karlı olacağını düşünüyorum.

Google'ın patent başkanı Michael Lee, "Teknoloji şirketleri bu gibi anlaşmalar üzerinde birlikte çalışarak, kullanıcıları için daha iyi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanabilirler." dedi. Google'ın ve Tencent'in gelecekteki teknoloji gelişmeleri konusunda iş birliği yapmasını sağlayan anlaşmada, neyi ne kadar paylaşacakları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu tarz patent anlaşmalarını sıklıkla değerlendirmeye çalışan Google; başta Samsung, Cisco ve LG olmak üzere birçok firma ile benzer anlaşmalar imzaladı.

Arama motoru olarak yasaklanmasının ardından farklı şekillerde Çin piyasasına tutunmaya çalışan Google, geçtiğimiz günlerde Çinli e-spor platformu Chushou’ya 120 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca arama devi, Çin’de yapay zeka merkezi açacağını duyurdu. Tencent firmasını tanımayanlar için, Çin’in en büyük oyun platformlarından biri olduğunu ve PUBG’nin mobil yayıncılığını yapmasının yanı sıra bilişim firmalarına büyük yatırımlar yapan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Riot Games firmasını satın alan Tencent, League of Legends oyununun da tüm haklarını elinde bulundurmakta. Ayrıntıları bilmesekte, sizce bu anlaşmadan hangi firma daha karlı çıkacak?