Google, Donanımın Her Şey Olmadığını Kanıtlıyor!

Google, Android kullanıcılarının yıllardır 'en iyi donanımlı telefon en iyi telefondur' kuralını yıkmayı hedefliyor.

Apple, ilk iPhone’un piyasaya çıkışının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu uzun dönemde kullanıcılarına çok önemli bir kuralı aşıladı: Donanım her şey demek değildir. Bu nedenle Apple, iPhone lansman etkinliklerinde cihazın teknik özelliklerini ve donanımını övmek yerine ‘neler yapabildiğini’ anlatarak kullanıcıların beğenisini kazanmaya çalışmıştır. Dikkatinizi çekmiştir; Apple kullanıcıları ‘cihazın kaç GB RAM’i var?’, ‘A11 Bionic işlemci nedir?’, ‘Taptic motor ne işe yarar?’ gibi detayları bilmezler. Çünkü Apple kullanıcılarının düşündüğü şey; yeni bir iPhone çıktı ise en iyisi o’dur.

Android kısmında ise işler biraz daha farklıdır. Firmalar genellikle benzer tarihlerde tanıtım etkinliklerini düzenlerler ve tüm üreticiler daha güçlü donanım sunarak kullanıcıları etkilemeye çalışır. Bu yüzden teknolojiye biraz ilgisi olan her Android kullanıcısı, bir akıllı telefon alırken hangisi daha yeni diye sormak yerine teknik özelliklerine bir göz atma ihtiyacı hisseder. Günümüze kadar bu yöntem işe yarıyordu, fakat artık neredeyse tüm cihazların donanımları birbiri ile aynı hale geldi. Bu nedenle artık tüketicilerin kararını etkileyecek asıl fark, cihazın ayırt edici yazılım özellikleri.

Hemen her yıl yeni bir mobil işlemci tanıtılıyor. Fakat günümüzde her yeni işlemci, bir önceki model ile arasında uçurum oluşturabilecek performans farkları sağlayamıyor. Bu çok hayal kırıklığı yaratıcı bir durum çünkü Android kullanıcıları, yeni bir akıllı telefon alacakları zaman ilk olarak gücünü hangi işlemciden aldığına bakıyorlardı. Peki işlemci performansları birbirine yakın olursa kullanıcılar neye göre telefonları birbirinden ayırt edecekler? Elbette tüketiciye sunduğu asıl özelliklere göre. Dürüst olalım tüm amiral gemileri aynı işlemciyi, aynı kapasitede RAM’i, benzer depolama alanlarını ve yakın büyüklükte bataryaları kullanıyor. Bir amiral gemisini bir diğerinden yalnızca donanımı ile ayırt etmek mümkün mü?

Google, Pixel 2 lansmanı ile birlikte donanım özelliklerini anlatmayı bırakarak cihazın kullanıcı için önemli olan asıl özelliklerine yoğunlaştı. Google, cihazın diğer tüm amiral gemilerinde olan işlemcisini ya da aynı kapasitede olan RAM’ini anlatmadı. Bunun yerine hem ön hem arka kamerasının ‘tek’ olmasına rağmen nasıl arka plan bulanıklığı yapabildiğini, kullanıcılara Google Fotoğraflar’da sınırsız depolama alanı vererek verilerini ücretsiz bir şekilde sonsuzsa kadar saklayacağını, stok Android yazılımı sayesinde güncellemeleri nasıl çıktığı anda alacaklarını anlattı. Dolayısı ile Google, herkeste olan özellikleri değil, sadece Pixel 2’de bulunan özellikleri anlattı.

Google’ın bu hamlesinin gerçekten de takdir edilmesi gerekiyor. Zira şirket, Android platformu için çok büyük ancak geçersiz bir geleneği yıkmanın ilk adımını attı. Dileriz diğer büyük üreticiler de kullanıcıların donanıma değil cihazın sunduğu farklı özelliklere önem verdiği fark edip, buna göre lansman etkinlikleri düzenlerler.