Google Translate Dışında Kullanabileceğiniz 5 Çeviri Sitesi!

Günümüz dünyasında hız her şeydir. Bir metni çevirmenin en hızlı yolu ise çevrimiçi çeviri servisleridir.

Günümüzde dünyanın küçüldüğünü söyleyebiliriz. Artık herhangi bir şey için herhangi bir dilden bir metni kendi dilimize çevirmemiz gerekebilir. Fakat bunun için sürekli olarak çeviri yapacağınız dili bilen bir arkadaşınıza danışamazsınız ve tuğla kalınlığında sözlükler ile tek tek kelimeleri çevirmek de biraz zahmetli olabilir.

Çeviri işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmanın en iyi yolu ücretsiz çevrimiçi sözlüklerdir. İşte Google Translate dışında kullanabileceğiniz 5 çevrimiçi çeviri sitesi:

1- Bing

Microsoft’a ait olan Bing Çeviri, 60’dan fazla dili desteklemektedir. Dilerseniz çeviri yapacağınız dilleri kendiniz belirleyin, dilerseniz de siz yazın Bing yazdığınız dili otomatik algılasın. Ayrıca dilerseniz çevirmek istediğiniz dili sesli bir şekilde Bing’e iletebilir ve çeviriyi metin ya da sesli olarak alabilirsiniz.

2- PROMT Online Translator

PROMT, diğer çeviricilere göre daha az dili desteklemektedir. Fakat çeviri yapılacak konuyu seçme özelliği sayesinde oldukça tutarlı bir tercüme hizmeti sunmaktadır.

3- ImTranslator

ImTranslator, yalnızca çeviri hizmeti vermekle kalmaz, aynı zamanda Google, Microsoft ve PROMT çevirilerinin sonuçlarını karşılaştırmanıza da imkan verir. Ayrıca site Google gibi diğer büyük çeviri servisleri ile bağlantılı olduğu için oldukça fazla dil seçeneği bulundurur.

4- SDL Free Translation

SDL Free Translation, basit çeviriler için 45’e yakın dili desteklemektedir. Fakat en iyi özelliği herhangi bir belgenizi dilediğiniz dile çevirebiliyor olmanızdır. Bu ücretli bir hizmet olsa da herhangi bir belgeyi yalnızca bilgisayara yükleyerek hızlı bir şekilde başka bir dile çevirmek biraz para ödemeye değer bir hizmet.

5- Translate.com

Translate.com, Microsoft’un çeviri servisini kullanmaktadır ve bu nedenle 100’den fazla dili desteklemektedir. Eğer daha iyi bir çeviri isterseniz ilk 100 kelimesi ücretsiz olacak şekilde ‘insan çevirisi’ hizmetinden faydalanabilirsiniz.