Kullanıcıları Şaşkınlığa Uğratan 3 Google Translate Hatası!

İyisiyle kötüsüyle Google Translate en çok kullanılan çeviri servisi konumundadır. Fakat Translate'in bazı hataları kullanıcılara 'yok artık!' dedirtmektedir.

İlk kez 28 Nisan 2006’da İngilizce-Arapça çeviriler ile hizmete başlayan Google Çeviri, aradan geçen 11 yıldan uzun sürede tüm dünyada en çok kullanılan çevrimiçi çeviri hizmeti olmayı başarmıştır.

Google, aradan geçen bu uzun sürede Google Çeviri’ye sayısız dili dahil etti ve dünyanın herhangi bir ülkesini ziyarete giden turistlerin en büyük yardımcısı oldu. Ayrıca eklenen pek çok özellik ile resimleri ve sesleri de tercüme etme işini üstlendi.

Google Çeviri oldukça popüler ve kaliteli olsa da mükemmel değildir. Çevirideki bazı hatalar kullanıcılar hem şaşırtmayı hem güldürmeyi hem kızdırmayı başarabilmektedir. Bazı hatalara ise anlam vermek bile mümkün olmuyor.

Ülkelerin Listesi

Bir kullanıcı Google Çeviri’ye 30 adet ülkenin isminin bulunduğu bir liste yazdı ve bu ülkelerin isimlerinin İspanyolca’ya çevirilmesini istedi. Fakat Google Çeviri tercüme etmeye üşenmiş olacak ki beklenmedik bir sonuç ortaya çıkardı.

Tercüme sonucunda listede bulunan 30 ülkenin 10’u görünmüyordu. Ayrıca Honduras’un adı 4 kez, Guatemala ve Birleşik Devletler’in adı ise iki kez yazılmıştı. Google da haklı tabi, kim uğraşacak hepsini tek tek çevirmeye.

Viral ‘Japonca’ Çeviri

Bir başka Google Çeviri hatası ise internette viral olmayı başardı. 4 milyona yakın izlenen videoda bir kullanıcı Google Çeviri’ye Japonca karakterler girdi ve İngilizce’ye çevirmesini istedi. Çeviri, Return(Dönüş) olarak tercüme etti.

Kullanıcı girdiği karakterleri kopyalayıp sonuna ekledi ve Çeviri, Regret(Pişmanlık) olarak yeniden çevirdi. Kullanıcı aynı karakterleri mevcut girdinin sonuna eklemeye devam etti ve Google Çeviri tercümeye devam etti: eco-production(çevre koruma), Eiffel Tower(Eyfel Kulesi)...

Anlamlı Vietnam Alfabesi

Bir başka kullanıcı Vietnamca bir klavyedeki tüm harflere klavyedeki sıra ile basmayı denedi. Vietnamca bilen biri için bunlar yalnızca basit birer harf olsa da Google Çeviri, rastgele sıralanmış harflerden bir cümle çıkarmayı başarıyor.

Hepsi bu kadar da değil. Kullanıcı her bir harfi sildiğinde Google Çeviri kalan harflerden farklı bir cümle oluşturmayı başarıyor. Google, harflerde biz sıradan insanların göremediği bir şeyi görüyor olmalı.

Ne kadar hatalı olursa olsun çevrimiçi çeviri hizmetleri arasında Google Çeviri en donanımlı ve pratik ücretsiz çeviri servisi olmaya devam ediyor ve tüm kullanıcılar bu hatalar karşısında sinirlense de kullanılmaya devam edecek.