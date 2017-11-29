Google Translate’in Cinsiyetçi Türkçe - İngilizce Çevirileri

Google’ın sıklıkla kullandığımız çeviri sistemi Google Translate, birçok Türkçe kelimeye tam anlamıyla cinsiyetçi bir şekilde yaklaşarak çevirileri bu şekilde düzenliyor.

Türkçe, içerisinde cinsiyetçilik barındırmayan, tarafsız bir dildir. Örneğin ‘o’ kelimesi, İngilizce’de erkekler için kullanılan ‘he’ ya da kadınlar için kullanılan ‘she’ kelimesi gibi iki ayrı anlama gelmiyor, her iki cinsiyet için de bir tek bu kelimeyi kullanırız. Fakat Google Translate, bazı cümleleri Türkçe kelimeleri İngilizce'ye çevirirken tam anlamıyla bir cinsiyetçilik uyguluyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünü dikkatle incelediğinizde hem mesleklerde hem de bazı kelimelerde belirgin bir ayrımın yapıldığını görmekteyiz. Örneğin Google Translate’e ‘o evli’ yazdığımızda, karşılığında nedense yalnızca ‘she’ yani kadınlardan bahsediliyor. Fakat ‘o bekar’ yazdığımızda sanki bu yalnızca erkeklere has bir olguymuş gibi ‘he’ yani erkek ibaresini görüyoruz.

Meslek olarak da baktığımızda bir sıkıntı olduğu görülüyor fakat en can sıkıcı nokta, olumluluk ve olumsuzluk belirtilen kelimelerde cinsiyetçiliğin neredeyse tavan yapmış olması. Örneğin ‘o mutlu’ dediğimizde çevirisi bir erkeğin mutlu olduğu şeklinde olurken, ‘o mutsuz’ dendiğinde ne hikmetse Google Translate’in aklına hemen bir kadın geliyor ve ‘she’ olarak tanımlıyor. Aynı durum ‘çalışkan’ ve ‘tembel’ kelimeleri için de geçerli.

Amerika’nın yeni başkanının fitilini ateşlediği ‘cinsiyetçilik’ kavramı, artık çeviri sistemlerinde bile karşımıza çıkmış durumda. Teknolojiyi kontrol edilebilir bir hale getirmek ve bunun yalnızca tek bir cinsiyet üzerine şekillendirilmesini önlemek, biz dahil tüm dünyanın odak noktası haline getirmesi gereken konuların başında geliyor. Biz ki dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkeyiz, bu sebeple bu ve buna benzer tüm cinsiyetçi yaklaşımların önünde tüm kimliğimizle durmamız gerekiyor.