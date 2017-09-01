Daha önce Android kullanıcılarının çokça şikayet ettikleri 'Trend Aramalar' özelliği güncellenmiş haliyle artık iOS cihazlarda uygulanmaya başlanıyor. Özellikten hoşlanmayanlar ayarlar bölümünden bu özelliği devredışı bırakabilecekler.

Google’ın iOS üzerindeki arama uygulamasına Twitter ya da Facebook’taki ‘Trends’ özelliğine benzer ‘Trend Aramalar’ özelliği geliyor. Özellik, Perşembe günü telefonlara gönderilmeye başladı. Uygulamanın App Store’daki ‘Yenilikler’ başlığına eklenenlere göre Google artık arama yapmak için arama kutusuna tıkladığınızda size ‘şu anda trend olanlar’ listesini gösterecek. Aynı zamanda siz yazdıkça anlık cevapları da görüntüleyecek olan uygulama, arama butonuna basmadan önce sorular sormanızı ya da hızlı bilgi edinmenizi sağlayacak.

Trend Aramalar özelliği size tanıdık geliyorsa bunun bir sebebi geçen yıl Android’de uygulanmaya başladığında bir çok kullanıcının şikayetiyle karşılaştığından haberdar olmanız olabilir. Öyle ki Google Arama ürünü forumuna yapılan bir girişe 500 civarında kullanıcı cevap yazmış, bu özellikten nefret ettiklerini ve kapatmak istediklerini belirtmişlerdi.

İnsanlar bu özelliğin şahsen ilgilenmedikleri içeriği gösteriyor olması nedeniyle rahatsız edici bulduklarını söylemişlerdi. Özellik, Google’da kitlelerin ne tip aramalar yaptıklarını yansıtıyordu. O zamanlar biri şöyle yazmıştı “Captain America ya da Manchester United football ile ilgili bugüne değin hiç arama yapmadım. Lütfen bu özelliği olabildiğince çabuk kapatın.”

Google birkaç ay sonra ‘Google Arama’ uygulamasının Ayarlar bölümüne yeni bir güncelleme yaparak cevap verdi kullanıcılardan gelen bildirimlere.

App Store’daki güncellenen uygulama ile ‘Trend Aramalar’ özelliği yine mobil kullanıcıların telefonlarına geliyor. Tabii ‘devre dışı bırak’ seçeneği dahilinde.