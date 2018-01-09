Google, Tüm Ödeme Yöntemlerini Tek Bir Sistemde Birleştirdi!

Google, uzun süreden beri kullanılan Google Wallet ve Android Pay sistemlerini Google Pay adı altında birleştirdi.

Google, 2018’e girmemize rağmen hala milyonlarca kullanıcısının uzak durmayı tercih ettiği ödeme sistemlerini kolaylaştırma kararı aldı. Şirket, bu konuda ilk adımı iki ayrı ödeme sistemini birleştirerek attı. Daha önce Android Pay ve Google Wallet isimlerinde iki farkı ödeme sistemi sunan Google, bu iki sistemi Google Pay markası altında birleştirdi.

İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen ve ürün satın almak için NFC sistemini destekleyen Google Wallet ile 2015 yılında çevrimiçi ödemelere ev sahipliği yapan Android Pay, iki ayrı sistem olmaktan çıkarak tek bir başlık altında birleşti. Google, bu marka değişikliğini yaparak kullanıcıların kafasının karışmasının önüne geçmek istiyor.

Şimdilik Android Pay ve Google Wallet’i kullanan kullanıcılar, Google Play’in adı ve logosu dışında pek yenilik göremeyecekler. Asıl güncelleme, şirketin pek çok yenilik tanıttığı Google I/O geliştirici konferansında olacak. Bu noktadan sonra iki ayrı uygulama yerine ortak tek bir tasarıma gidilecek. Bu tasarım sayesinde hem market alışverişlerinizi yapacak, hem de Google Play’den yeni bir oyun satın alabileceksiniz.

Peki, sizler Google’ın bu yeni hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket bu adımı ile kullanıcıları ödeme sistemini daha çok kullanmaya teşvik edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.