Geliştiriciliğini başta Yalçın Özdemir olmak üzere bazı Türk mühendislerinin yaptığı Papillon isimli uygulama, benzer bir uygulamanın Google tarafından geliştirilmesinin ardından Google Play Store'dan kaldırıldı.

Türkiye'de tamamı genç Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyadaki milyar dolarlık sosyal medya uygulamalarına rakip olabilecek potansiyeldeki Papillon uygulaması, soru-cevap konsepti ile hızla büyük kitlelere ulaşırken Google, geçtiğimiz günlerde Papillon'a çok benzeyen bir konsep ile kendi uygulamasını tanıttı.

Google, Selfie-style answers adını verdiği ve Papillon'a neredeyse birebir benzeyen bu projesini 7 Aralık'ta, yani Papillon uygulamasının Google Play mağazasında yayınlanmasından 1 ay sonra kendi blogundan duyurdu.

Papillon uygulamasının tanıtımdaki açıklamaları ile Google'ın ürünü tanıtırken yazdığı metinlerin benzerliği de dikkat çekti. Papillon, 'alanında bilgili kişilere soru sorabilir ve videolu şekilde cevap alabilirsiniz' diye kendini tanıtırken, Google, "you can find answers to questions about notable people" yani "tanınmış ve saygın kişiler hakkında soruların cevaplarını bulabilirsiniz" diyerek açıklama yaptı.

Google, Papillon'u Play Store'dan kaldırdı

Bu kadar benzerliğin üzerine Google'dan bir hamle daha geldi. Papillon uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldı. Durumdan oldukça rahatsız olan Papillon ekibinin verdiği bilgiye göre, Google bugün Papillon uygulamasını Google Play Store'dan habersiz ve uyarısız şekilde kaldırdı. Ekip, sebebinin hızla alınan ivme ve Google'ın projenin büyümesini engelleyerek kendi bünyesinde bu tarz bir ürünü geliştirme istemesi olabileceğini ifade etti.

Arayüz bile fazlasıyla benziyor

Papillon'un kurucu ortağının medium.com'daki blogunda yaptığı açıklamada, arayüz ve konsept benzerliklerini anlatmış ve Google'ın mağazadan kaldırılma emailini de gönderisine eklemiş. İddialarını görseller ile destekleyen kurucu, teknoloji devlerinin elinde olan büyük güçten dolayı yakınmış durumda.

Evet, büyük yazılım devleri böyle durumlarda konsepti kopyalamaktan hiç çekinmiyorlar, bunun en bilinen örneği de Instagram. Snapchat'in hızla büyümesini durdurmak için kopyalama işlemine koyulan Instagram da aynı şekilde eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Google Play Store'dan kaldırılan Papillon, App Store'da hala indirilebilir durumda. Dilerseniz uygulamaya şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.