Google, Uber ve Apple Müslümanların Bilgilerini Trump ile Paylaşmayacak!

Yeni ABD başkanı Trump'ın istediği müslümanların bilgilerinin kaydını reddeden şirketler arasına Google, Uber ve Apple da katıldı.

Müslümanlara karşı olduğu düşüncesiyle eleştirilerin hedefi olan Donald Trump, elinde önemli kullanıcı verilerini bulunduran ABD'li teknoloji devlerinden müslümanlara ait kayıtları istemişti. Bu durum üzerine Silikon Vadisi'nin dev şirketleri, Trump'un talebine itiraz etmeye tek tek başladı.

Daha önce Facebook, Microsoft ve Twitter yaptığı açıklamada Trump ile bu bilgileri paylaşmayacağını açıklamıştı. Bu karara Uber, Apple ve Google'dan da destek geldi ve şirketler BuzzFeed News'e yaptıkları açıklamada böyle bir şeyi düşünmediklerini açıkladı.

Özellikle Uber'ın kararı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Uber CEO'su Travis Kalanick'in yeni ABD başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından biri olduğu açıklanmıştı. Bu açıklamaya rağmen Uber, müslümanlar için ayrı bir kayıt tutmayacağını söyleyerek Trump'ın isteğini reddetmiş oldu.