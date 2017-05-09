Lego uçağının tasarımının ne kadar aerodinamik olduğuna vurgu yapmak isteyen uçak mühendisi, LEGO uçağının devasa büyüklükte bir benzerini yapıp uçurdu.

Herkesin çocukluğunda oynadığı legolar, geçen onca senelerle birlikte evirilmeye devam ediyor. Çocukların hayal gücünü inanılmaz oranda geliştiren lego, çıkardığı yeni tasarım uçağı ile yine çok beğenilmişti.

Google’da havacılık mühendisi ve donanım tasarımcısı olarak çalışan Adam Woodworth, legonun tasarımının havacılık açısından ne kadar doğru olduğunu göstermek için, lego uçağının devasa RC versiyonunu tasarladı.

Bir evi yalıtmak için kullanılan köpük panellerle tasarlanan uçak, dengeli uçuşu ile herkesin beğenisi kazandı. Adam Woodworth’un tasarladığı uçak bile, adamın neden Google’da çalıştığını gösteriyor. Açılı tasarımı uçağın aerodinamik görünmemesini sağlıyor, ancak uçak yine de sorunsuz bir aerodinamik ile uçuyor. Yayınlanan videolar da bunun doğruluğunu ispat ediyor. Adam’ın uzun uğraşlar sonucunda yaptığı uçak, bir motor arızasından dolayı yere çarparak parçalandı, ancak Adam onu tekrardan tasarladı.

Uçağın, uçuş şeklinin normal uçaklara olan benzerliği en çok dikkat çeken şeylerden birisiydi. Siz de elinizde böyle bir oyuncak ister miydiniz?