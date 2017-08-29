Google Uçuşlar'a gelen yenilikler sonrasında daha yararlı ve ucuz içeriklere ulaşılabilecek.

Google, seyahat araçlarını günümüzde maliyetleri düşürme ve planlamayı kolaylaştırma üzerine odaklanarak güncelliyor. Google Uçuşlar (Flights) artık seyahat ve rezervasyon tarihleriyle alakalı olarak daha ucuz olanları sizlere önererek yakınlardaki en ucuz otelleri ve havaalanlarını bulmanızı sağlayacak.

Yeni bir "fiyat bilgilendirmeleri" özelliği sayesinde Google Uçuşlar, seyahat tarihleri ​​kombinasyonlarının takvim görünümünü oluşturacak. "Tarihler" e tıklanarak erişilen ucuz uçuşlar yeşil renkle, daha pahalı olanları kırmızı renkte gösterilecek. Zaten halihazırda oteller için benzer bir özellik mevcuttu. En yakın otelleri bulmanızı sağlayan veriler de aynı şekilde sergileniyordu. Bu uçuş özelliği bugün mobil cihazlara sunuluyor ve yılın ilerleyen zamanlarında masaüstünden de kullanılabilir olacak.

Bir sonraki hava yolculuğunuz hakkında rahat bir şekilde bilgi alabileceğiniz bu özellik ile başka sitelerle uğraşmak zorunda kalmadan kolayca işlerinizi halledebilirsiniz. Ayrıca uçtuğunuz havalimanını değiştirmeniz halinde de aradaki yüksek meblağ farkını, Google sizin için takip ederek minimum düzeyde olmasını sağlayacak.