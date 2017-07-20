Google, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Haritalar'a Ekliyor!

Google'dan yeni bir hamle geliyor. Uzaydaki astronotların evi olan Uluslararası Uzay İstasyonu, Google Haritalar'a Eklenecek.

Dünyamızın tek evimiz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak insanların kolonileştirmeyi başardığı bir başka yer var. Uzay, insanlığın Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde kolonileştirmeyi başardığı ilk yer olarak kabul edilebilir. Dünyamızın yörüngesinde gezen ve astronotların çeşitli deneyler yapmasına olanak tanıyan bu istasyon, yıllardan beri içerisinde belirli sayılardaki astronotlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyamızın neredeyse her yerini Google sayesinde görebiliyoruz. Google'ın sokak görünümünü çıkardığı günden beri merak ettiğimiz her yeri araştırarak bulabilir ve oraya gittiğimizde neyle karşı karşıya olduğumuzu görebiliriz.

İşte tam bu noktada Google işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Google Haritalar üzerinden yakında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun sokak görünümüne erişebilecek ve istasyonun içerisinde dilediğiniz gibi gezebileceksiniz.

İlk kez 2015 yılında interaktif turunu yayınlayan Uzay İstasyonu, yakında insanların özgür iradeleriyle gezmesine izin verecek.

Normalde özel Google kameralarıyla çekilen görüntüler, Uzay İstasyonu'na bu teknolojiyi götürmenin çok yüksek maliyete mal olacağı için tek lensli(DSLR) bir kamera kullanılarak yapıldı.

Proje yöneticisi Alice Liu, “çekimler için bir askıya bağladığımız kamerayı, panoramik bir görüntü sağlayacak şekilde çeviriyoruz” dedi. Uzayda tripodun bile olmaması astronotları zorlamış gibi görünüyor. Sonuçta bulundukları yer, ürün siparişi verip alabileceğiniz bir yer değil. Yeni özelliğin ne zaman geleceğini bilmiyoruz, ancak çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gezmeye başlayabileceğiz.