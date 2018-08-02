Dünyanın en çok tercih edilen oyun motorlarından Unity, Google ile iş ortaklığı kurdu.

Yeni çıkan oyunların yarısından fazlası Unity'nin geliştirme motoru üzerine kurulu ve şirket en etkili ve başarılı oyun motorlarından birisi. Google'da Unity ile yaptığı yeni bir iş ortaklığı sayesine Unity tabanlı oyunlarda reklam ağını genişletecek. Özellikle mobil oyunlarda reklam, hem Google için hem de yeni anlaşma sayesinde Unity için oldukça kârlı olacak.

Unity'de reklam çözümleri konusunda yetkili olan Julie Shumaker'in yaptığı açıklamaya göre her bir Unity oyunu günde 9 milyar dakikalık oynanma oranı sahip. Bu da Google ve Unity'nin oldukça mantıklı bir iş anlaşması yaptığını gösteriyor çünkü her gün bu kadar fazla oynanma süresine sahip olan oyunlar, Google, reklam verenler ve Unity adına bolca para kazanmak anlamına geliyor.

Julie Shumaker de konunun tüm taraflar için önemini 'Google ile iş ortaklığı yaparak, bu güçlü kanala erişimin kilidini açıyoruz ve reklamverenlere yüksek etkileşimli reklam deneyimleriyle değer katma fırsatı sağlıyoruz.' sözleriyle ifade etti. Reklamverenler, Unity'nin Evrensel Reklam Kampanyaları'nı kullanarak daha geniş kapsamlı ve bağlantılı kampanyalara izin veren çok sayıda başlıkta reklam sunabilecekler.