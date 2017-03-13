Google, Ünlü Koruması ReCAPTCHA'yı Tamamen Gizledi!

İnsan ile robot arasında ki farkı bulması için tasarlanan ReCAPTCHA koruması, bundan sonra bize sorular sormayacak.

Bilgisayarın başına oturduğumuzda birçok düşman ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bilgisayarlarımıza saldırmak için hazır olan binlerce casus yazılımı bulunuyor. Tabii bu durum tek taraflı işlemiyor, son dönemlerde siber saldırılar kişilerden çok internet sitelerine doğru kaymaya başladı. İnternet sayfaları da sistemlerini korumak için birçok korumaya başvurdu. Bunlardan birisi de Google tarafından 2009 yılında satın alınan ve alındığı günden beri birçok kez geliştirilen reCAPTCHA.

reCAPTCHA, daha önceden olacağını duyurduğumuz gibi yeni bir sisteme geçti ve görünmez bir uygulama halini aldı. Eskiden reCAPTCHA ile insan olduğumuzu doğruluyorduk, çünkü bazı kötü yazılımlar saldırmak istedikleri sayfalara milyonlarca kez kullanarak saldırmak istiyorlar. Örneğin kullanıcının giriş yaptığı bir sayfaya, kısa süre içerisinde milyonlarca hesap açabiliyorlardı. reCAPTCHA bu işlemi engellemek için tasarlanmıştı. Bundan sonra CAPTCHA, işlevini sayfanın arka planında yapacak. Ancak söylemekte fayda var; CAPTCHA, sizin insan olduğunuzu anlayamadığı zamanda karşınıza yine bir bulmaca getirebilir. Google bu oranın çok düşük olmasını bekliyor, o yüzden reCAPTCHA ekranını eskisi kadar sık görmeyeceğimizi belirtmek isterim.